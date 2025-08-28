La World Wrestling Entertainment (WWE) et le Paris Saint-Germain s’unissent dans un partenariat inédit mêlant sport, divertissement et lifestyle, avec l’ambition de toucher de nouveaux publics à l’échelle mondiale.

La WWE et le Paris Saint-Germain ont annoncé, ce mercredi 27 août, une collaboration inédite qui unit deux poids lourds mondiaux du sport et du divertissement. Nouée à l’occasion de « Clash in Paris », premier grand événement WWE organisé en France le 31 août à La Défense Arena, cette alliance vise à développer une série d’initiatives conjointes sur le long terme.

Pensée comme un partenariat global, cette collaboration ouvrira la voie à la création de contenus exclusifs, au lancement de collections de produits dérivés, à des campagnes d’engagement pour les fans, à des projets communautaires ainsi qu’à des expériences inédites réunissant les Superstars de la WWE et les joueurs du PSG.

Élargir leur audience respective

Ce rapprochement stratégique traduit une ambition partagée : élargir leur audience respective et séduire de nouveaux publics, au croisement du sport, de la culture et du spectacle. Il fait suite à une première collaboration lancée en mars 2025 avec la sortie d’une ceinture WWE x PSG Legacy en édition limitée, aux couleurs du club parisien. Distribuée à l’international via Euroshop, WWE Shop, Fanatics et la boutique en ligne du PSG, cette pièce emblématique incarne l’esprit de cette alliance. Son prix ? 591 euros.

À travers cette synergie, la WWE et le PSG affirment leur volonté commune de repousser les frontières traditionnelles du sport pour explorer de nouveaux territoires d’expression.

« Rassembler les fans à travers les continents »

« Le Paris Saint-Germain est une organisation à la renommée mondiale, dotée d’une base de supporters incroyablement passionnés. Ensemble, nous sommes convaincus de pouvoir proposer des expériences inoubliables et des produits uniques pour fédérer un public international autour de nos deux marques », s’est réjoui Alex Varga, co-Head of Revenue de la WWE.

« Nous sommes ravis de collaborer avec la WWE à un moment si important pour leur développement, alors que Paris accueille pour la première fois le WWE Universe à l’occasion d’un Premium Live Event majeur dans la capitale, a répondu Fabien Allègre, directeur de la marque PSG. Notre objectif commun est de rassembler les fans à travers les continents, dans un esprit authentique et fidèle à l’identité de chacune de nos marques. »

