Jannik Sinner devient ambassadeur mondial d’Explora Journeys

Explora Journeys – division de croisières de luxe du groupe MSC – s’associe à Jannik Sinner, actuel numéro un mondial du tennis, qui devient ambassadeur de la marque.

Lancée en 2023, Explora Journeys se distingue par des voyages en mer haut de gamme, avec des navires conçus pour offrir une expérience intimiste et raffinée. Chaque navire compte des suites spacieuses, une gastronomie soignée et des itinéraires pensés pour combiner découverte culturelle et bien-être. Le concept « Ocean State of Mind », inspiré par la sérénité de la mer, guide la philosophie de la marque, mettant ainsi l’accent sur l’équilibre et la connexion avec l’environnement marin.

De son côté, Jannik Sinner s’est affirmé comme une figure incontournable du tennis grâce à son jeu précis et rigoureux. Sa discipline et sa gestion du stress sur le court font logiquement écho à l’approche soignée d’Explora Journeys dans la création de ses expériences de voyage.

Pour information, le joueur italien apparaîtra dans certaines campagnes de la marque et co-créera, avec son équipe, une série d’activations exclusives à bord ainsi que des rituels de bien-être.

La déclaration

« Pour moi, le bien-être ne se résume pas à l’entraînement : il s’agit aussi de récupération et d’équilibre. Je crois au pouvoir de la nature, de la pleine conscience, et je vois ces valeurs se refléter dans chaque expérience avec Explora Journeys. » (Jannik Sinner)

Bon à savoir

Plus tôt cette année, EXPLORA II a été transformé en hôtel flottant dans le Port Hercule de Monaco pendant le Grand Prix de Monaco de Formule 1.

Fort de ce succès, EXPLORA I reviendra pour l’édition 2026.

