Le Paris Saint-Germain et Jordan Brand ont dévoilé ce lundi un nouveau maillot « fourth » baptisé Night Edition. Cette tenue complète la collection présentée ces dernières semaines autour des gammes lifestyle et training issues de la collaboration entre les deux marques.

Inspiré de l’ambiance nocturne de la capitale, ce maillot se distingue par un motif graphique mêlant chrome et noir, censé reproduire les reflets lumineux de Paris à la nuit tombée. Le design s’appuie notamment sur l’image du Trocadéro, dont les jeux de lumière ont servi de référence visuelle.

Pour concevoir ce motif, les équipes créatives ont utilisé une captation réalisée avec une caméra 360° sur le site parisien. Cette technique produit un effet de distorsion visuelle destiné à reproduire les reflets mouvants des lumières nocturnes. Selon le club, il s’agit d’une première dans la conception d’un maillot issu de la collaboration PSG x Jordan.

Vendu 149 ou 99 euros, selon la version

Sur le plan technique, la tenue intègre les technologies textiles développées par Nike, notamment en matière de respirabilité et de légèreté, afin de répondre aux exigences de performance des joueurs.

Le maillot est commercialisé en deux versions : 149,99 euros pour la version match, identique à celle portée par les joueurs, et 99,99 euros pour la version stade, destinée aux supporters.

Toute une collection qui l’accompagne

A noter que la sortie du maillot s’inscrit dans une collection plus large comprenant également des pièces d’entraînement, des vêtements lifestyle et une version chromée de la Air Jordan 6. Le maillot Night Edition est disponible depuis le 9 mars sur la boutique officielle du club, le site de Nike et dans les réseaux de distribution partenaires.

