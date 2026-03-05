LFP Media annonce, ce jeudi 5 mars, avoir nommé Marc Las directeur de la rédaction, dans un contexte agité après le départ annoncé de Nicolas de Tavernost.

LFP Media continue de structurer son projet audiovisuel autour de Ligue 1+. L’instance a annoncé la nomination de Marc Las au poste de directeur de la rédaction de la plateforme. Il prendra ses fonctions à compter du 30 mars prochain.

Passé par Orange Sport et beIN Sports, le journaliste arrive après dix années à la tête de la rédaction de La Chaîne L’Équipe, où il a notamment piloté la progression des audiences, la couverture de grands événements et plusieurs émissions sportives.

Turbulences chez LFP Media

Dans ses nouvelles fonctions, Marc Las reportera directement à Jérôme Cazadieu et travaillera avec Frédéric de Vincelles et les équipes de Mediawan Sport. La LFP a également salué le travail de Samyr Hamoudi, présent depuis le lancement de la plateforme.

Cette nomination intervient dans un contexte agité pour LFP Media, marqué par la démission de Nicolas de Tavernost après l’échec du dossier des droits télé de la Coupe du monde 2026, finalement attribués à beIN Sports.

A lire aussi : Coupe du monde 2026 : M6 conserve ses 54 matches et fixe le prix de ses publicités