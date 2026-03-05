Le PSG lance « Après tant d’années », un nouveau podcast animé par Julien Cazarre, avec des personnalités fans du club invitées à raconter leur histoire d’amour avec Paris.

Le Paris Saint-Germain poursuit le développement de son offre audio avec le lancement d’un nouveau podcast intitulé « Après tant d’années », extrait de l’hymne du club de la capitale depuis la victoire en Ligue des champions.

Animé par l’humoriste et chroniqueur Julien Cazarre, ce nouveau format est diffusé à partir de ce jeudi 5 mars sur la chaîne YouTube PSG Originals ainsi que sur les principales plateformes d’écoute.

Voir cette publication sur Instagram

Le concept repose sur une conversation type small talk avec une personnalité passionnée du club. Pendant près d’une heure, les invités reviennent sur leur relation avec le PSG : premiers souvenirs, grandes émotions, soirées européennes ou anecdotes personnelles…

Un épisode toutes les deux semaines

Pour cette première saison, dix épisodes sont prévus, diffusés toutes les deux semaines. Plusieurs figures du divertissement français sont annoncées parmi les invités, dont Malik Bentalha, Jérôme Niel, Thomas Ngijol ou encore Kool Shen.

Selon le club, ce lancement s’inscrit dans une stratégie plus large autour des contenus audio engagée depuis 2022. L’écosystème de podcasts du PSG cumule déjà plus de 1,5 million d’écoutes.

Avis aux intéressés, le premier épisode, avec Malik Bentalha, est d’ores et déjà disponible sur YouTube ainsi que sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts et Amazon Music.

