NHL – Voici les images de la diffusion du match façon dessin-animé « Big City Greens » sur les chaines Disney

Hier, un match de la National Hockey League (NHL) était diffusé sur les chaînes Disney. Pour séduire un public jeune, les joueurs ont été modélisés façon dessin animé en association avec la franchise « Big City Greens ».

Hier, les New York Rangers et les Washington Capitals ont disputé le premier math officiel « animé » de la NHL. Pendant que le match était diffusé de manière « classique » sur ESPN et ESPN+, une co-diffusion façon cartoon était assurée sur Disney Channel, Disney XD et Disney+ (les chaines font parties du même groupe).

Le match aux couleurs des personnages du dessin-animé « Big City Greens » a utilisé en temps réel de nombreuses données comme la position des joueurs et le suivi du palet pour recréer les actions sur la glace.

Vidéo – Le résumé du match NHL façon « Big City Greens » (Capitals Vs Rangers)

Un résultat surprenant qui devrait bien évidemment donner des idées à de nombreuses ligues dans un futur proche… Pour rappel, la NFL a elle aussi initiée des opérations séduction auprès des plus jeunes en diffusant depuis deux ans des matchs et autres programmes à la sauce « Bob L’Eponge » sur la chaine Nickelodeon.

Une annonce de match « NHL Big City Greens Classic » d’un nouveau genre qui avait suscité un certain intérêt médiatique au moment de l’annonce il y a un mois environ.

Pour l’occasion, les analystes et commentateurs pour la version cartoon ont également été intégrés au programme.

