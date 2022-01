Un nouveau match NFL revisité à la sauce « Bob L’éponge » sera diffusé sur la chaîne pour enfants Nickelodeon ce dimanche

Ce dimanche, la chaine pour enfants Nickelodeon diffusera à nouveau un match de NFL aux Etats-Unis. Un match qui sera agrémenté de quelques artifices afin de plaire aux kids et aux familles.

En accord avec CBS Sports (qui diffusera également le match pour les grands), Nickelodeon proposera le match entre les San Francisco 49ers et les Dallas Cowboys (Super Wild Card).

Pour séduire les plus jeunes et proposer une autre version du match, la chaîne utilisera de nouveau la réalité augmentée et mettra en scène de nombreux personnages de dessins animés. Un ballon dirigeable dédié à la réalité augmentée devrait voler au dessus du stade et le célèbre slime devrait de nouveau couler à flot !

Slime and googly eyes 👀 We’re running it back this Super Wild Card Weekend when the @49ers take on the @dallascowboys on @nickelodeon.https://t.co/ssQdVo6tqj pic.twitter.com/5c6UHFxcHs — CBS Sports (@CBSSports) January 10, 2022

Cette saison, une émission hebdomadaire baptisée « NFL Slimetime » était diffusée sur Nickelodeon le mercredi. L’occasion d’adresser de manière habile le produit NFL aux enfants.

L’année dernière, Nickelodeon a enregistré une audience moyenne de 2,06 millions de téléspectateurs avec un match boosté aux effets spéciaux et d’apparitions de Bob L’éponge.

Une collection de produits co-brandés NFL x Nickelodeon

Cette année, en plus de la diffusion d’un nouveau match en direct et de l’émission « NFL Slimetime », la NFL et la chaîne Nickelodeon poussent un peu plus loin leur collaboration en sortant une collection de produits co-brandés (t-shirts, chaussettes, gourdes, bobbleheads).