PSG-OM au Koweït : en délocalisant le Trophée des Champions, la LFP a privilégié un choix économique fort. Le pays du Golfe a déboursé 3,5 M€ pour accueillir l’affiche.

La délocalisation du Trophée des Champions n’est évidemment pas un hasard. Pour l’édition 2026, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a fait le choix d’exporter l’affiche Paris Saint-Germain – Olympique de Marseille à Koweït City, dans une logique avant tout économique. Jeudi à 19 heures (heure française), les deux rivaux s’affronteront au Jaber Al-Ahmad International Stadium, la plus grande enceinte du pays avec ses 60 000 places.

Paris Saint-Germain 🆚 Olympique de Marseille Plus qu’un simple match ! Le Trophée des Champions, c’est jeudi à 19h, en exclusivité sur @ligue1plus 🏆 👀 Ne ratez pas le premier trophée de 2026 ➡️ https://t.co/hNWw6oxvZb pic.twitter.com/tjtkRP3FLI — L1+ (@ligue1plus) January 5, 2026

Pour convaincre la Ligue, le Koweït a consenti un effort financier conséquent : 3,5 millions d’euros pour accueillir la rencontre, selon les informations de RMC Sports. Un montant net, auquel s’ajoute la prise en charge de plusieurs frais annexes, notamment le transport aérien des équipes et des délégations. Dans un contexte budgétaire tendu pour le football français, cette offre a pesé lourd dans la décision finale.

La concurrence, pourtant, était réelle. Oman a longtemps tenu la corde au début des discussions, mais sa proposition financière s’est révélée inférieure. L’Inde a également soumis un dossier ambitieux, mais l’environnement global autour de l’événement a suscité davantage de réserves du côté de la LFP. En embuscade, le Kazakhstan et la Côte d’Ivoire ont tenté leur chance dans la dernière ligne droite, sans parvenir à rivaliser sur le terrain économique.

« Améliorer la valeur commerciale » de la Ligue 1

Ce choix s’inscrit dans une réflexion plus large sur la valorisation commerciale de la compétition. « On étudie le modèle économique du Trophée des Champions. En tant que Ligue, on doit penser à la façon d’améliorer la valeur commerciale du produit », expliquait Pablo Longoria en décembre, soulignant l’écart avec les Supercoupes espagnole ou italienne, bien plus lucratives à l’international.

Avec ce PSG-OM exporté au Moyen-Orient, la LFP teste un modèle assumé : transformer un match symbolique en actif premium à l’étranger. Une stratégie qui illustre la volonté du football français de monétiser davantage ses affiches phares, quitte à s’éloigner ponctuellement de son public historique.

