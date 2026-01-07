RSE : une « Sensory Room » au stade Jean Bouin

Le Paris FC propose depuis le début de la saison une « Sensory Room » réservée aux enfants et personnes présentant des troubles autistiques. Dans cet espace aménagé, ils peuvent, eux aussi, profiter de la Ligue 1 au stade Jean Bouin.

Les engagements RSE dans le sport s’arrêtent parfois aux habituels éléments de langage. Pas au Paris FC, nouveau venu cette saison dans l’élite du football français, avec cette initiative en faveur des personnes présentant des troubles « neuroatypiques », dont l’autisme fait partie. Ces personnes peuvent présenter une hypersensibilité au bruit ou à la foule. Alors le club parisien, avec le soutien de son partenaire Aésio Mutuelle, des associations Naked Heart France, Autistes Sans Frontières, Maia Autisme et du Café Joyeux, leur a réservé une « Sensory Room » rien que pour eux et leurs accompagnants.

Si le Paris FC explique que cette initiative existe depuis le début de la saison, il n’a pris la parole qu’en ce début d’année sur sa page Linkedin en partageant une vidéo tournée à l’occasion d’un match à domicile et de la visite dans cet espace d’Etienne Pot, délégué interministériel à l’autisme. Le FC Metz fait figure de pionnier en Ligue 1 sur ce sujet avec une « tribune sensorielle » inaugurée en 2024 et récompensé par de nombreux prix pour son engagement et son innovation.

