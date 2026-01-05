Le Real Madrid domine largement les ventes de maillots en 2025, devant le FC Barcelone et le PSG. Un classement révélateur du poids sportif, marketing et culturel des clubs.

En 2025, la vente de maillots demeure l’un des indicateurs les plus révélateurs de la puissance sportive, marketing et culturelle des clubs. D’après le classement publié par Footpack, référence du merchandising football, le marché continue d’être dominé par une poignée de marques mondiales capables de conjuguer résultats, storytelling et stars planétaires.

Sans surprise, Real Madrid occupe la première place avec plus de 3,1 millions de maillots vendus en 2025. Le club madrilène bénéficie d’un modèle quasi unique, mêlant succès sportifs, exposition internationale et un trio offensif ultra-bankable. À eux seuls, Mbappé, Vinicius et Rodrygo concentrent l’essentiel des ventes, faisant du Real la référence absolue du merchandising football.

Juste derrière, le FC Barcelone confirme son retour en force. Avec près de 2,94 millions d’unités écoulées, le club catalan profite d’un renouveau sportif et générationnel. L’émergence de jeunes stars, au premier rang desquelles Lamine Yamal, redonne un souffle commercial au maillot blaugrana, dont le numéro 10 représente à lui seul près de la moitié des ventes.

Le PSG monte sur le podium

Sur la troisième marche du podium, le Paris Saint-Germain s’impose comme une marque à part. Avec 2,55 millions de maillots vendus, le club parisien capitalise sur son positionnement lifestyle, ses collaborations et sa première victoire en Ligue des champions. Même sans accumulation de stars individuelles, le PSG continue de vendre une image globale, entre sport et mode.

Quatrième, le Bayern Munich incarne la stabilité. Performances régulières, identité forte et image institutionnelle permettent au club bavarois de dépasser les 2,37 millions de ventes, confirmant son statut de valeur sûre du football européen.

Cinquième, Inter Miami illustre l’impact durable de Lionel Messi. Avec plus de 2,16 millions de maillots écoulés, la franchise MLS prouve que le storytelling, un design distinctif et une superstar mondiale peuvent hisser un club récent dans le top 5 mondial.

Al Nassr dans le top 10

Derrière ces locomotives, Boca Juniors, Manchester United, Chelsea, Flamengo et Al Nassr complètent le top 10. Chacun à leur manière, ces clubs démontrent que l’héritage, la ferveur populaire ou l’effet Cristiano Ronaldo restent des moteurs puissants, même en dehors du très haut niveau européen.

Ce classement rappelle une réalité du sport business moderne : en 2025, le succès commercial ne repose plus uniquement sur les trophées, mais sur la capacité d’un club à devenir une marque globale, reconnaissable et désirable bien au-delà du terrain.

