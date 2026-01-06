Sous pression budgétaire, France Télévisions va sous-licencier neuf matches du Tournoi des Six Nations 2026 à TF1, dont les deux déplacements du XV de France. Un choix stratégique assumé.

Tournant notable dans le paysage audiovisuel sportif français. France Télévisions a annoncé, ce mardi 6 janvier, la sous-licence de neuf des quinze matches du Tournoi des Six Nations 2026 au groupe TF1, invoquant la nécessité de réaliser des économies dans un contexte financier particulièrement contraint.

Concrètement, TF1 et sa plateforme TF1+ diffuseront plusieurs affiches majeures, dont les deux rencontres du XV de France à l’extérieur : pays de Galles-France le 15 février et Écosse-France le 7 mars. La chaîne privée proposera également Angleterre-pays de Galles, Angleterre-Irlande ou encore Italie-Angleterre, renforçant ainsi un portefeuille rugby déjà conséquent.

France Télévisions conserve les affiches clés

Diffuseur historique du Tournoi, France Télévisions précise de son côté conserver « six des plus belles rencontres » de l’édition 2026. Parmi elles figurent notamment le match d’ouverture France-Irlande, prévu le 5 février, ainsi que le choc France-Angleterre en clôture, le 14 mars. Une manière de préserver les affiches les plus fédératrices tout en allégeant la facture globale.

Dans son communiqué, le groupe public explique que cette décision est directement liée aux « très fortes contraintes budgétaires » qui pèseront sur l’exercice 2026, marqué par la concurrence des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina. Aucun montant n’a été communiqué concernant cette sous-licence.

Un choix assumé dans un contexte tendu

Fin juin 2025, France Télévisions avait pourtant sécurisé les droits exclusifs de diffusion des Tournois masculin et féminin de 2026 à 2029. Mais depuis, la donne économique a évolué. La présidente du groupe, Delphine Ernotte Cunci, a chiffré à 150 millions d’euros les économies à réaliser, sur fond de baisse de la dotation de l’État et de marché publicitaire dégradé.

« Nous sommes conscients qu’il faudra faire des choix et revendre une partie de nos droits », avait-elle reconnu à l’automne, citant explicitement les droits sportifs comme levier d’ajustement.

Une opportunité pour TF1

Pour TF1, l’opération est stratégique. Le groupe privé se félicite d’un accord qui « renforce son offre de retransmissions sportives » et confirme le rugby comme « second pilier » de sa programmation événementielle derrière le football. Une dynamique portée par des audiences records, à l’image de France-Écosse lors du Tournoi 2025, meilleure audience TV de l’année avec 9,8 millions de téléspectateurs.

À un an du coup d’envoi du Six Nations 2026, cette redistribution des cartes illustre plus largement l’impact des arbitrages budgétaires sur le marché des droits sportifs, y compris pour les événements les plus populaires du service public.

