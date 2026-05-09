Le Paris Saint-Germain a présenté, ce samedi 9 mai, son nouveau maillot domicile pour la saison 2026-2027. Une tunique qui remet à l’honneur la large bande rouge centrale historique du club.
Le Paris Saint-Germain replonge dans son histoire. Le club de la capitale a dévoilé ce samedi son maillot domicile pour la saison 2026-2027, marqué par le retour d’une large bande rouge centrale entourée de fines lignes blanches, un design fortement inspiré des tuniques emblématiques des grandes années parisiennes.
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« Ce nouveau maillot rend hommage à toutes les générations de supporters Rouge & Bleu », explique le PSG dans son communiqué. Le club évoque également « une véritable déclaration d’amour à Paris et à ses supporters », pensée pour célébrer « le lien entre le terrain et les tribunes ».
Côté sponsors, pas de changement majeur : Nike est évidemment l’équipementier et Qatar Airways reste présent à l’avant du maillot. Beyond apparaît sur la manche gauche tandis que Snipes conserve sa place à l’arrière-bas de la tunique, sous le flocage des joueurs.
Comptez 109,99 euros minimum
Autre évolution visuelle importante : le logo du PSG revient au centre du maillot, juste au-dessus de la virgule. Un choix graphique qui renforce encore davantage le côté rétro et identitaire de cette nouvelle tenue.
Déjà disponible à la vente, notamment sur la boutique en ligne du champion d’Europe, le maillot est commercialisé à 109,99 euros en version standard (121,99 euros avec flocage), 159,99 euros en version « Aero fit » et 119,99 euros pour la déclinaison manches longues.
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Les joueurs de Luis Enrique devraient porter cette nouvelle tunique dès ce dimanche face à Brest, pour le dernier match de la saison au Parc des Princes.
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