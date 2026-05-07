Nouvelle chips officielle du Tour de France, Vico voit grand pour l’édition 2026 avec une caravane inédite, des dégustations massives et plusieurs activations locales sur le parcours.

Vico veut clairement profiter de la Grande Boucle pour accélérer sa visibilité. Partenaire officiel du Tour de France et du Tour de France Femmes avec Zwift, la marque française de chips va déployer un dispositif XXL sur les routes de la Grande Boucle 2026.

La principale nouveauté sera l’arrivée d’une première caravane publicitaire composée de quatre véhicules. Parmi eux, un « quad Patate » géant, appelé à devenir l’un des symboles visuels du dispositif, mais aussi un char mettant en avant les produits de la marque et deux véhicules “Du sachet au bol” dédiés aux gammes Paysanne et Raclette.

Au total, Vico prévoit de distribuer près de 463.000 paquets de chips pendant le mois de juillet. La marque mettra notamment en avant ses références Extra, Raclette, Paysanne et chips de lentilles, avec une stratégie clairement orientée autour de la dégustation et du partage.

Ambiance « fête de village moderne »

Le dispositif ne se limitera pas à la caravane. Vico déploiera également un foodtruck et un triporteur sur certaines étapes, mais aussi “La Guinguette Vico”, une activation organisée dans trois villes traversées par le peloton. Jeux, dégustations, goodies et animations seront proposés dans une ambiance pensée comme une “fête de village moderne”.

À travers cette opération, Vico cherche surtout à renforcer son ancrage populaire et territorial en s’associant à l’un des événements les plus puissants de l’été en France.

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