En recrutant Timothée Chalamet et Bad Bunny aux côtés de Messi ou Zidane, adidas assume un virage marketing : vendre la Coupe du monde 2026 bien au-delà du football.

Cette fois, adidas n’a pas lancé sa campagne Coupe du monde avec Lionel Messi. La première star mise en avant par la marque allemande s’appelle Timothée Chalamet. Un choix loin d’être anodin.

À travers « Backyard Legends », son nouveau film de cinq minutes dévoilé avant la Coupe du monde 2026, adidas ne cherche plus uniquement à parler football. La marque veut désormais capter la pop culture mondiale.

Le casting résume parfaitement cette stratégie. Aux côtés de Messi, Zidane, Beckham, Dembélé ou Lamine Yamal, adidas a intégré Bad Bunny, superstar de la musique, et Timothée Chalamet, acteur oscarisable et figure majeure de la Gen Z. Le message est clair : la Coupe du monde doit dépasser le simple public des fans de football.

Pub transformée en outil merchandising

Le spot mélange football de rue, esthétique années 1990, références à FIFA Street et codes du divertissement américain. Adidas cible particulièrement le marché nord-américain, où le soccer continue de grandir avant le Mondial organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

La marque transforme aussi sa publicité en outil merchandising. Plusieurs maillots aperçus dans le film, dont un modèle « Chalamet 26 », ont immédiatement déclenché des réactions sur les réseaux sociaux.

Avec cette campagne, adidas confirme un virage déjà visible dans le sport business : les marques recrutent désormais des figures capables de créer des ponts entre sport, musique, cinéma et mode. Le terrain reste central, mais la bataille se joue désormais aussi dans l’économie de l’attention.

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