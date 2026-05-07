La manufacture horlogère suisse Audemars Piguet poursuit son développement dans le sport en entrant dans l’univers du padel via un double partenariat avec Premier Padel et Agustín Tapia.

Audemars Piguet mise sur le padel. La marque suisse de haute horlogerie a officialisé un double partenariat stratégique avec le Qatar Airways Premier Padel Tour et Agustín Tapia, actuel numéro 1 mondial de la discipline.

La manufacture devient ainsi chronométreur officiel du circuit Premier Padel, qui regroupe 25 tournois dans 17 pays en 2026. Des horloges de terrain brandées Audemars Piguet seront installées sur les différents événements, tandis que la marque bénéficiera d’une visibilité internationale via les retransmissions du circuit, diffusées dans plus de 240 territoires.

Tapia rejoint une prestigieuse team d’ambassadeurs

En parallèle, Audemars Piguet s’associe à Agustín Tapia, l’une des grandes figures mondiales du padel. Surnommé « Le Mozart de Catamarca », l’Argentin rejoint un portefeuille d’ambassadeurs déjà composé notamment de Serena Williams, Antoine Dupont, Simone Biles ou Shai Gilgeous-Alexander.

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Pour la marque, ce rapprochement avec le padel répond à plusieurs logiques. D’abord accompagner la croissance mondiale d’un sport en plein boom, à la croisée du lifestyle, du sport et du networking. Ensuite toucher une communauté premium déjà très présente dans cet univers.

Audemars Piguet prévoit également de développer des tournois Pro-Am ainsi qu’un réseau de clubs partenaires en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique et en Asie.

Le signal est clair : le padel attire désormais les grandes maisons du luxe. Depuis quelques mois, Arturo Coello, autre star mondiale de la discipline, est lui aussi devenu ambassadeur de Rolex.

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