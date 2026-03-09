Le Tournoi des Six Nations ne récompense pas seulement le vainqueur sportivement : en cas de succès bonifié contre l’Angleterre samedi, le XV de France est assuré de soulever le trophée et décrocher les 3,4 millions euros offerts au vainqueur.

Le Tournoi des Six Nations s’accompagne cette année d’un prize money conséquent pour les fédérations participantes. Selon des informations révélées par Rugbyrama, la dotation totale du tournoi permet de redistribuer plusieurs millions d’euros en fonction du classement final.

Pour l’édition 2026, la fédération qui remportera la compétition percevra 3,4 millions d’euros. Cette somme est toutefois versée directement à la fédération nationale et non aux joueurs.

Les autres équipes sont également récompensées selon leur position au classement. Le deuxième du tournoi recevra 2,6 millions d’euros, tandis que le troisième repartira avec 1,9 million d’euros. La quatrième place est dotée de 1,5 million d’euros, la cinquième de 1,15 million d’euros, et la dernière équipe touchera 750 000 euros.

Pas de prime pour le Grand Chelem en 2026

Contrairement à certaines éditions précédentes, aucune prime supplémentaire ne sera attribuée pour un Grand Chelem cette année. En effet, jusqu’ici invaincus, les Bleus ont été battus (50-40) samedi après-midi par l’Ecosse à Murrayfield. Habituellement fixée à environ 800 000 euros, cette enveloppe est redistribuée équitablement entre les six nations lorsque aucune équipe ne remporte l’ensemble de ses matchs.

🔚 Fin de match à Murrayfield. Le #XVdeFrance s’incline face à l’Écosse mais repart avec un bonus offensif précieux qui comptera dans la course au titre du @SixNations_FR #ECOFRA pic.twitter.com/B5Gy0zOOAe — France Rugby (@FranceRugby) March 7, 2026

5,60 millions de personnes ont regardé cette rencontre sur TF1. Un pic à 6,4 millions de personnes a été enregistré. Plus d’un téléspectateur sur deux était branché sur la Une puisque la part d’audience était de 50,3 %.

Malgré cette désillusion, le XV de France peut toujours soulever le trophée le week-end prochain. Les Tricolores sont d’ailleurs maîtres de leur destin, mais devront battre l’Angleterre lors de la dernière journée au Stade de France, tout en ayant un œil sur le résultat du XV du Chardon en Irlande.

