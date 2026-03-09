Gerblé, partenaire officiel du Stade Toulousain, lance une nouvelle publicité avec Antoine Dupont, Thibaud Flament et Théo Ntamack, diffusée pendant le Tournoi des Six Nations.

La marque de nutrition Gerblé a dévoilé une nouvelle campagne publicitaire mettant en scène plusieurs joueurs du Stade Toulousain. Le film, diffusé à partir du 7 mars sur TF1, met notamment en avant Antoine Dupont, Thibaud Flament et Théo Ntamack, frère de Romain.

Réalisée par l’agence Hungry and Foolish, cette publicité s’inscrit dans la stratégie de communication de la marque autour du rugby et du partenariat noué avec le club toulousain. Le film se déroule dans un cadre simple : une séance d’entraînement où l’attention des joueurs se détourne rapidement du terrain pour se porter sur des biscuits Gerblé.

La campagne repose sur une mise en scène légère autour du partage. Sur un terrain de rugby, les joueurs incarnent habituellement les valeurs de collectif et de solidarité. Mais lorsque les biscuits apparaissent, chacun tente de se servir en premier.

Objectif : rapprocher ses ambassadeurs du public

Ce ton volontairement décalé vise à montrer les joueurs dans un registre plus spontané et accessible. L’objectif, selon la marque, est de rapprocher ses ambassadeurs du quotidien des consommateurs.

Le calendrier de diffusion accompagne également le pic de visibilité du rugby en France, en pleine période du Tournoi des Six Nations.

Implantée à Revel, près de Toulouse, Gerblé s’appuie aussi sur l’ancrage territorial du Stade Toulousain pour renforcer la cohérence de ce partenariat.

A lire aussi : Stade Toulousain : salary cap, droits à l’image… C’est quoi le problème avec les contrats de Dupont et Jelonch