Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs devraient disputer un match de saison régulière NBA à Paris en janvier 2027, à l’Accor Arena.

Bonne nouvelle à l’horizon pour les fans français de NBA. Victor Wembanyama devrait retrouver Paris en janvier 2027. Selon les informations de L’Équipe, confirmant celles du journaliste américain Marc Stein, les San Antonio Spurs disputeront un match de saison régulière NBA à l’Accor Arena, possiblement face aux New Orleans Pelicans.

The Sunday Best notes are live to coincide with tonight’s Game 7 viewing and include this news item: @TheSteinLine has learned that Victor Wembanyama will be leading the Spurs into Paris next January for two regular-season games. Full story: https://t.co/fqksCGC6m9 pic.twitter.com/ICfqQeZU29 — Marc Stein (@TheSteinLine) May 18, 2026

Après les deux rencontres organisées à Bercy contre les Indiana Pacers en janvier 2025, la franchise texane reviendrait donc dans la capitale française pour une nouvelle affiche très attendue autour de la star française. Cette fois, un seul match devrait être programmé à Paris, un second étant envisagé à Manchester.

« Wemby » troisième du trophée de MVP

Le retour de Wembanyama à Paris intervient dans une saison particulièrement réussie pour le Français. Le joueur des Spurs a terminé troisième du vote pour le trophée de MVP derrière Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic, devenant le Français le mieux classé de l’histoire dans cette récompense individuelle.

Auteur d’une saison régulière très solide avec San Antonio, « Wemby » a également remporté son premier trophée de défenseur de l’année et participé à la qualification des Spurs pour la finale de conférence Ouest.

Paris avait déjà été désignée par la NBA pour accueillir des matches de saison régulière en 2027 et 2028 dans le cadre de sa stratégie de développement international.

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