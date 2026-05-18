Photomaton déploie depuis le 12 mai une expérience dédiée à l’équipe de France dans 6.000 cabines photo et 4.000 kiosques d’impression partout en France.

À un mois du début de la Coupe du monde 2026, Photomaton mise sur les supporters des Bleus. La marque a signé une licence officielle avec la Fédération française de football et déploie depuis le 12 mai une expérience dédiée à l’équipe de France dans près de 6.000 cabines photo et 4.000 kiosques d’impression partout dans l’Hexagone.

Concrètement, les utilisateurs pourront réaliser des photos avec des templates inspirés de l’univers des Bleus, dans différents styles graphiques, du vintage au plus contemporain. Les célèbres bandelettes Photomaton seront notamment habillées aux couleurs de l’équipe de France.

Une cabine installée dans la boutique de la FFF

La marque veut aussi proposer une expérience plus immersive, avec des mises en scène inspirées des vestiaires, du terrain ou encore de l’environnement des joueurs. Une cabine événementielle sera également installée dans la boutique officielle de la FFF.

« Nous ne proposons plus uniquement un service, mais une véritable expérience accessible à tous », explique Patrick De Baecque, directeur général de Photomaton.

Du côté de la Fédération, cette activation doit permettre de renforcer le lien avec les supporters avant le Mondial. « C’est une manière innovante de renforcer le lien entre le public et l’équipe de France », souligne François Vasseur, directeur marketing de la FFF.

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