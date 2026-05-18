La NFL a officialisé, ce lundi 18 mai, les différentes phases de vente des billets pour le premier match de saison régulière organisé en France en octobre 2026.

La NFL a dévoilé les premières informations concernant la billetterie du NFL Paris Game 2026, premier match de saison régulière de l’histoire organisé en France.

La rencontre opposera les Pittsburgh Steelers aux New Orleans Saints le dimanche 25 octobre 2026 au Stade de France, avec un coup d’envoi prévu à 14 h 30.

Ouverture au grand public le 16 juillet

Trois grandes dates sont à retenir pour les supporters souhaitant assister à l’événement. Une première phase de prévente réservée aux clients American Express sera ouverte dès le mardi 2 juin.

Les packs hospitalité seront ensuite commercialisés à partir du jeudi 18 juin. Enfin, la billetterie générale ouvrira officiellement le jeudi 16 juillet.

🎟️ Toutes les infos sur la vente des billets pour le NFL Paris Game 2026 ! Notez bien ça dans vos calendriers, on se retrouve au @StadeFrance le 25 octobre 🏈 🔗 https://t.co/aUrCviEAJ3 pic.twitter.com/N9nuCxKDdE — NFL France (@NFLFrance) May 18, 2026

Ce premier match NFL à Paris s’inscrit dans la stratégie d’expansion internationale de la ligue, qui organisera neuf rencontres hors des États-Unis en 2026. Les New Orleans Saints avaient déjà été désignés comme équipe hôte il y a plusieurs semaines dans le cadre du programme « Global Markets » de la NFL.

L’annonce des Pittsburgh Steelers comme adversaires ajoute l’une des franchises les plus populaires de la ligue à cette affiche parisienne très attendue.

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