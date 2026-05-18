Partenaire majeur du Tour de France depuis 2018, Continental poursuivra son engagement en 2026 avec plusieurs activations autour de la sécurité et de la performance.

Continental poursuivra son partenariat avec le Tour de France pour une neuvième année consécutive en 2026. Partenaire majeur depuis 2018 et parrain du vainqueur d’étape depuis 2019, le manufacturier pneumatique continuera notamment d’être présent sur les podiums de la Grande Boucle.

Pour cette édition 2026, plus de 70 véhicules officiels du Tour seront équipés de pneus UltraContact NXT, développés avec jusqu’à 65 % de matériaux recyclés et renouvelables. Les 30 motos d’assistance utiliseront de leur côté les pneus ContiRoadAttack 4.

Six équipes pro accompagnées

Continental accompagnera également six équipes professionnelles engagées sur le Tour, parmi lesquelles Groupama-FDJ, Decathlon CMA-CGM, UAE Team Emirates XRG ou encore Movistar. Les formations rouleront avec les pneus vélo GP 5000, utilisés notamment par Tadej Pogačar, ambassadeur de la marque.

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La marque poursuivra aussi son soutien au programme Cadets Juniors, qui permet à de jeunes cyclistes issus des régions traversées par le Tour de rouler sur certaines portions d’étapes avant le passage du peloton professionnel.

Continental précisera l’ensemble de ses activations pour le Tour de France 2026 lors d’une conférence de presse prévue le 18 juin prochain.

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