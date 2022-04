Golf – Nike célèbre le retour de Tiger Woods à Augusta avec la campagne « Tiger Would »

En attendant de savoir à quel moment Tiger Woods prendra sa retraite de joueur de golf professionnel, « le tigre » est de retour à la compétition plus d’un an après son accident de voiture.

A l’occasion des débuts de Tiger Woods au Masters d’Augusta, Nike dévoile une nouvelle campagne publicitaire à la gloire de son ambassadeur.

Mettant en scène le rappeur ScHoolboy Q, la vidéo utilise quelques images d’archives retraçant le parcours de Tiger Woods qui a surmonté de nombreuses difficultés tout au long de sa carrière. « It isn’t just about golf, it’s about succeeding against all odds. Tiger is never done. »

It isn’t just about golf, it’s about succeeding against all odds.

Tiger is never done.@tigerwoods @ScHoolboyQ pic.twitter.com/31b2aqVuZo — Nike (@Nike) April 7, 2022

Pour rappel, le Masters d’Augusta 2022 est diffusé toute cette semaine sur les antennes du groupe CANAL+.