Caroline Garcia annonce avoir refusé 270 000 $ d’un site de paris pour financer son podcast Tennis Insider Club. Elle explique sur X vouloir privilégier l’éthique et la protection des joueurs face aux dérives des jeux d’argent.

Caroline Garcia, ancienne star du tennis français, a récemment fait parler d’elle pour avoir refusé une proposition mirobolante destinée à financer son podcast Tennis Insider Club. Dans un long message publié sur X, l’ex-numéro 4 mondiale, retraitée depuis août dernier, explique pourquoi elle a tourné le dos à une offre de 270 000 dollars (230 000 euros) provenant d’un site de paris en ligne.

This Is Why We Turned Down $270,000 Today we turned down a $270,000 sponsorship offer from a betting company for our podcast. It’s a huge amount of money, especially for an independent sports show and for me, someone who just retired from pro tennis.

But here is why we said no.… pic.twitter.com/yIGSM0vufs — Caroline Garcia (@CaroGarcia) December 7, 2025

Lancée en 2024 avec son compagnon Borja Duran, l’émission accueille chaque semaine un joueur ou une joueuse pour parler de sa vie et de sa carrière pendant un peu plus d’une heure. Mais, comme Garcia le souligne, l’univers des paris a pris une place inquiétante dans le sport :

« Au cours des deux dernières années, en interviewant des joueurs, des entraîneurs, des agents et des parents, un thème est revenu sans cesse : les paris sont devenus l’une des principales sources de pression, d’abus et de haine dans le sport moderne. »

L’ancienne tenniswoman dénonce les messages insultants et menaçants reçus par des parieurs frustrés, parfois même avec des menaces de mort : « Chaque joueur, des stars du Top 10 aux joueurs amateurs de l’ITF, a des histoires à raconter. Des messages privés remplis d’insultes après un match. Des gens qui réclament de l’argent parce qu’ils ont perdu un pari. Même des menaces de mort. Non pas à cause du sport. À cause des jeux d’argent. »

« Un système qui détruit des vies »

Refuser l’argent ne relève pas d’une posture morale, précise-t-elle, mais d’un choix éthique pour protéger sa communauté et l’intégrité de son podcast : « Je ne veux pas que Tennis Insider Club contribue, même indirectement, à un système qui alimente l’addiction, détruit des vies et fait des athlètes des cibles quotidiennes. […] Accepter l’argent des paris nous éloignerait de ce qui nous entoure. »

Pour Garcia, construire un projet durable et honnête vaut plus que l’argent immédiat :

« 270.000 dollars représentent une somme importante. Mais construire quelque chose de durable, d’honnête et de bénéfique pour le sport vaut bien plus. Nous trouverons des partenaires qui partagent cette vision, qui souhaitent grandir avec nous et non exploiter la pression que subissent déjà les athlètes. »

Son message est clair : pour Tennis Insider Club, les valeurs passent avant le profit, et le respect des sportifs est non négociable.

