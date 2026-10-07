Airness ouvre un nouveau chapitre de son histoire avec Youssouf Fofana. L’international français devient l’ambassadeur de la marque emblématique des années 2000.

Pour retrouver une place dans le football, Airness mise sur Youssouf Fofana. La marque française a choisi l’international tricolore comme nouvel ambassadeur pour incarner son retour sur le devant de la scène, vingt-cinq ans après avoir marqué toute une génération.

Vice-champion du monde en 2022 et international français à 25 reprises, le milieu de terrain devient le visage d’une nouvelle ère pour Airness, qui dévoile parallèlement une identité revisitée et une nouvelle collection entre performance et lifestyle.

« Une marque avec laquelle ma génération a grandi »

« Airness, c’est une marque avec laquelle ma génération a grandi. Elle a toujours eu cette énergie de ceux qui avancent à force de travail et qui n’oublient pas d’où ils viennent. Je me reconnais là-dedans », explique Youssouf Fofana.

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Fondée en 1999 à Saint-Denis par Malamine Koné, Airness s’était notamment fait connaître dans le football grâce à ses collaborations avec Didier Drogba et Djibril Cissé et comme équipementier d’Auxerre, Lille, Nantes, Rennes ou encore de la sélection malienne.

Son retour s’accompagne d’une gamme composée de survêtements, tenues de sport, pièces lifestyle et de la nouvelle sneaker Namib, proposée en cinq coloris.

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