Lacoste pousse son héritage tennistique jusque dans ses sneakers. Avec l’ACE-T1, la marque au crocodile transforme une véritable balle de tennis en talon.

Une véritable balle de tennis jaune coincée sous le talon. Lacoste a profité de son défilé printemps-été 2027 pour dévoiler l’ACE-T1, une sneaker directement inspirée de l’univers de la petite balle jaune.

Imaginée sous la direction créative de Pelagia Kolotouros, la chaussure intègre une vraie balle de tennis à l’arrière de sa semelle. Entièrement visible, celle-ci devient un élément à part entière de la silhouette plutôt qu’un simple clin d’œil esthétique. Lacoste n’a toutefois pas indiqué si elle possédait une quelconque fonction en matière d’amorti.

Dévoilé au coeur du Central de Roland-Garros

Le reste de la chaussure reprend lui aussi les codes du tennis. L’empeigne est enveloppée d’une cage composée de cordons entrecroisés, évoquant un filet frappé par une balle. Plusieurs déclinaisons ont été présentées, dont une sneaker basse, une version compensée et un escarpin à lacets.

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Un modèle forcément dévoilé dans un lieu symbolique : le court Philippe-Chatrier de Roland-Garros, transformé pour accueillir le défilé « Dress Code: No White Required ».

L’ACE-T1 devrait arriver au cours de la collection printemps-été 2027. Aucun prix ni date précise de commercialisation n’ont encore été communiqués par Lacoste.

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