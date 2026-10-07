Pour ses quatre premiers matchs à la tête des Bleus, Zinédine Zidane a attiré plus de 6,3 millions de téléspectateurs à chaque rencontre. Un vrai rebond pour TF1.

Quatre matchs et jamais moins de 6,3 millions de téléspectateurs. L’arrivée de Zinédine Zidane sur le banc de l’équipe de France produit déjà l’effet espéré par TF1, qui retrouvait les Bleus après une Coupe du monde 2026 diffusée en clair sur M6.

La curiosité était forte pour la première du nouveau sélectionneur. Le 25 septembre, Turquie-France (0-1) a rassemblé 6,82 millions de téléspectateurs, soit 37,7 % de part d’audience. Trois jours plus tard, la victoire en Belgique (0-1) a conservé une solide dynamique avec 6,39 millions de personnes devant TF1 et 31,5 % de PdA.

Plus de 7 millions pour sa première à domicile

Pour les grands débuts de Zidane au Stade de France, le compteur est encore monté. France-Italie (1-1) a attiré 7,17 millions de téléspectateurs, soit 41 % du public devant la télévision vendredi soir. Il s’agit de la meilleure performance de cette première séquence internationale. Enfin, le large succès contre la Belgique (4-1), lundi, a réuni 6,33 millions de téléspectateurs, pour 33 % de PdA.

Sur ses quatre premières rencontres, l’ère Zidane affiche ainsi une moyenne d’environ 6,68 millions de téléspectateurs. C’est près de 1,7 million de plus par match que lors de la Ligue des nations 2024-2025, durant laquelle les Bleus avaient attiré 5 millions de personnes en moyenne.

Le rebond est également net par rapport aux qualifications pour le Mondial à l’automne 2025 (4,9 millions) et aux rencontres de préparation du printemps dernier (5 millions). TF1 espérait un « effet Zidane » pour ouvrir son nouveau cycle avec l’équipe de France. Après quatre rencontres, les premiers chiffres lui donnent clairement raison.

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