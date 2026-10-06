Le FC Versailles poursuit l’ouverture de son capital. Alexandre Mulliez, président du club, annonce la création d’un véhicule d’investissement « friends & family » permettant à plusieurs investisseurs de se regrouper pour entrer au capital avec des tickets compris entre 25 000 et 50 000 euros.

Jusqu’à présent, le ticket d’entrée était fixé à 100 000 euros. Avec cette nouvelle formule, le club de National souhaite élargir son cercle d’associés à des entrepreneurs, supporters du projet ou personnes attachées à Versailles.

Cette ouverture intervient dans le cadre d’une levée de fonds de 6 millions d’euros, dont 4 millions d’euros d’engagements ont déjà été sécurisés, selon Alexandre Mulliez. Le closing est attendu dans les prochaines semaines.

Un modèle qui veut associer investisseurs et projet de club

Au-delà de l’investissement financier, les nouveaux associés pourront découvrir plus directement le fonctionnement du FC Versailles, assister à certains matchs ou entraînements et suivre régulièrement l’évolution du projet, qu’on retrouve dans la série sur CANAL+. Les décisions sportives resteront néanmoins exclusivement entre les mains des dirigeants.

Cette démarche prolonge une stratégie d’ouverture déjà observée en 2024 avec l’entrée de Pierre Gasly au capital du FC Versailles.

Sur le plan économique, le club entend développer le sponsoring, le merchandising, la billetterie et les hospitalités, tout en maîtrisant ses coûts. Une volonté de faire grandir la marque qui s’est également illustrée avec une opération permettant aux supporters de gagner des lingots d’or ou encore un partenariat avec Call of Duty.

L’objectif affiché par Alexandre Mulliez : construire à terme un club performant et rentable, tout en augmentant la valeur de la marque FC Versailles.