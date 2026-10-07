Et si le champion d’Europe de rugby était bientôt sacré à New York, Hong Kong ou Singapour ? L’EPCR réfléchit à délocaliser ses finales hors d’Europe dans les années 2030.

La Champions Cup pourrait bientôt porter de moins en moins bien son nom de Coupe d’Europe. Selon The Times, l’EPCR réfléchit à organiser les finales de Champions Cup et Challenge Cup aux États-Unis à partir des années 2030.

L’objectif serait d’exporter ses compétitions et de conquérir de nouveaux publics. Une stratégie qui s’inscrit également dans le développement du rugby outre-Atlantique, où seront organisées les Coupes du monde masculine 2031 et féminine 2033.

Hong Kong et Singapour aussi visés

Les États-Unis ne sont pas la seule piste étudiée. L’EPCR regarderait également vers l’Asie, avec le Kai Tak Stadium de Hong Kong ou le National Stadium de Singapour. Un projet qui pourrait toutefois susciter l’opposition des supporters et des clubs en raison des coûts de déplacement.

Avant cela, Amsterdam et Lisbonne figureraient parmi les destinations envisagées. Les prochaines finales auront, elles, lieu au Groupama Stadium de Lyon les 21 et 22 mai 2027.

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