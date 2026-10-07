Le prochain appel d’offres des droits TV de la Ligue 1 pourrait rebattre les cartes dès 2027. Une évolution qui place Ligue 1+ en sursis, même si sa disparition n’est pas encore actée.

L’avenir de Ligue 1+ pourrait déjà se jouer dans les prochaines semaines. Selon une information du journal L’Équipe, LFP Media prépare un nouvel appel d’offres pour les droits TV de la Ligue 1 sur la période 2027-2032, avec un lot unique regroupant l’ensemble des matches.

Le lancement doit être validé par le conseil d’administration de la LFP le 20 octobre, avant une procédure début novembre et un résultat attendu un mois plus tard. Un nouveau diffuseur pourrait donc récupérer l’intégralité du Championnat dès la saison prochaine.

Canal+, Prime, Netflix… qui pour proposer un montant plus ?

Cette perspective fragilise Ligue 1+, pourtant saluée pour sa réussite éditoriale. La plateforme rapporte encore peu aux clubs, qui ne touchent désormais que les bénéfices liés aux abonnements, une fois les charges déduites. Plusieurs dirigeants espèrent donc qu’un acteur comme Netflix, Apple, Prime Video, RMC Sport ou Canal+ propose un montant supérieur.

La fin de Ligue 1+ n’est toutefois pas automatique. L’Équipe précise qu’un diffuseur pourrait aussi payer pour obtenir sa distribution exclusive, sans reprendre directement les droits. Une option qui permettrait à la plateforme de survivre.

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