100% Outdoor, un plateforme vidéo dédiée aux sports nature va voir le jour

Infinity Nine Media et Sportall lancent une toute nouvelle chaîne numérique, 100% Outdoor, sur laquelle seront diffusés, en direct, les grands événements de sport nature. Départ donné le 27 mars prochain à l’occasion du Lyon Urban Trail.

Les sports nature se sont (enfin) trouvés une plateforme de diffusion. Trail, VTT, triathlon, swimrun… tant de sports qui manquent de visibilité. C’est surement le constat qui a motivé l’agence de production audiovisuelle Infinity Nine Media dont Tony Parker est actionnaire majoritaire et la plateforme OTT Sportall à lancer 100% Outdoor, une chaîne dédiée à ces pratiques.

« Nous serons sur un accès 100% gratuit pour l’ensemble des contenus de 100% Outdoor » nous précise Eric Garcia, directeur d’Infinity Nine Media. « Pour ce qui est des audiences, Sportall dispose déjà d’une base de 165 000 abonnés à ce jour, nous espérons bien sûr grâce à 100% Outdoor permettre à la plateforme de dépasser les 200.000 abonnés »

Le Lyon Urban Trail en ouverture

Cette plateforme vidéo sera accessible sur 100outdoor.tv ou sur les applications mobiles IOS ou Android. Elle proposera les plus grands rassemblements sportifs outdoor (Sainté Lyon, MB Race, Transmaurienne Vanoise, Triathlon de l’Alpe d’Huez…) en direct ainsi que des replays et des « after movies ».

100% Outdoor sera inauguré le 27 mars prochain à l’occasion du Lyon Urbain Trail (LUT).

📽 100% Outdoor, qu’est-ce qu’on y trouve ? C’est la première chaîne dédiée aux sports nature avec des replay, des live, des after movies… d’épreuves de Trail 👟, Triathlon 🏊‍♀️ ou encore VTT 🚵‍♀️ ! ⏯ https://t.co/tOl5r3RXXm #100OutdoorTV pic.twitter.com/wSHn57wIiq — 100% Outdoor (@100outdoortv) March 22, 2022

« Un espace de liberté pour les amoureux

de belles images »

« Fruit de rencontres avec des passionnés, qu’ils soient organisateurs, bénévoles, athlètes ou pratiquants, 100% Outdoor se veut à la fois un espace de liberté pour les amoureux de belles images mais également une source d’inspiration pour tous ceux et toutes celles qui pratiquent, de plus en plus nombreux chaque jour, les sports outdoor » concède Eric Garcia. « Au-delà du média, c’est une philosophie et des valeurs, de proximité avec la nature, d’effort et un état d’esprit que nous souhaitons partager. Pour Infinity Nine Media, c’est également l’ouverture vers de nouveaux espaces tout en conservant la « patte » et les valeurs de notre groupe, transmission et passion ».

« Les Sports Outdoor rejoignent tous ces sports, qui étaient en manque cruel de diffusion TV, et qui maintenant ont leur propre media vidéo grâce à Sportall, avec la diffusion en direct de nombreuses compétitions tout au long de l’année, en plus de magnifiques reportages. Bravo à Infinity Nine Media, et bienvenue aux très nombreux fans et pratiquants outdoor ! », se réjouit Thierry Boudard, président directeur général de Sportall.

A noter que la marque de montres de sport connectés Suunto s’est déjà positionnée comme partenaire de cette chaîne.

