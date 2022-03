Trail – Dacia nouveau sponsor des évènements UTMB World Series dont l’UTMB Mont-Blanc

Ce matin, les organisateurs du circuit de trail running « UTMB World Series » ont officialisé la signature d’un partenariat avec le constructeur automobile Dacia.

Dans le cadre de cet accord signé jusqu’en 2024, Dacia devient Partenaire Technique Officiel et Partenaire Automobile exclusif des événements UTMB World Series en Europe et en Afrique, dont l’UTMB Mont-Blanc.

« Dacia fournira un soutien opérationnel aux événements européens, notamment en mettant à disposition ses véhicules robustes conçus pour une approche tout-terrain » précise le communiqué.

Proud and looking forward to this next adventure with @Dacia_FR, official automotive partner of the @UTMBWorldSeries Events in Europe, Middle East & Africa.

Let’s enjoy simple outdoor pleasures and bring #AdventureInDacia to the next level together 😉#UTMBWorldSeries pic.twitter.com/7GHWLz42rD

— UTMB® World Series (@UTMBWorldSeries) March 10, 2022