François Pesenti intègre le board de la plateforme de streaming Sportall – « S’adresser au marché des ayants droit premium »

Lancée il y a quelques mois, la nouvelle plateforme vidéo Sportall officialise aujourd’hui l’arrivée de François Pesenti. L’ancien Directeur Général de RMC Sport intègre le board de la société française en tant que membre indépendant.

« Cette arrivée permet à SPORTALL de confirmer son ambition de devenir un media du sport de premier plan et de s’adresser au marché des ayants droit « premium » » précise le communiqué. Un changement de ton et de stratégie donc pour la plateforme qui se revendiquait jusque là comme un acteur OTT au service des sports les moins médiatisés qui ne parviennent pas à vendre leurs droits à des diffuseurs.

« François Pesenti apportera son savoir-faire et son expérience pour développer la stratégie marketing et superviser les capacités éditoriales de Sportall. Sa connaissance des organisateurs du sport français et international permettra à Sportall de se positionner comme un acteur novateur au service du développement des ayants droits du sport, de la captation à la diffusion de leurs contenus, et de préparer au mieux son développement hors de France. »

« Devenir un media du sport de premier plan et s’adresser au marché des ayants droit « premium » »

« Grâce à François dans notre équipe, grâce à son expertise et son réseau, SPORTALL va encore accélérer son développement, et notamment adresser efficacement le marché des ligues professionnelles en grand besoin de solutions OTT. Nous allons nous appuyer sur un modèle économique et une offre éditoriale encore plus adaptés à leurs besoins » commente Thierry Boudard, PDG de Sportall, dans le communiqué.

En 2020, Sportall a levé plus d’1,3 M€ pour accompagner sa croissance. reste à savoir si Sportall aura les moyens de ses ambitions et de devenir un acteur digital crédible sur le marché des droits TV.

« Adresser efficacement le marché des ligues professionnelles en grand besoin de solutions OTT »

« Sportall offre aux ayants droit la solution et les services dont ils ont besoin pour déployer leurs contenus en OTT, avec une connexion directe à leurs fans. Je rejoins le board de Sportall persuadé que nous pouvons ensemble offrir une expérience vidéo adaptée aux besoins des fans et un service 360 aux acteurs du sport, alliant technologie, éditorial et marketing. Sportall sera un acteur important du nouveau modèle économique « Freemium » qui bouleverse le marché des médias » ajoute François Pesenti.