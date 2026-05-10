Diffuseur de l’intégralité de la Coupe du monde 2026, beIN SPORTS a dévoilé un dispositif massif avec chaîne dédiée 24h/24, consultants, émissions et couverture digitale renforcée.

beIN SPORTS voit les choses en grand pour la Coupe du monde 2026. Diffuseur officiel de l’intégralité de la compétition organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, la chaîne proposera les 104 rencontres du tournoi, dont 50 en exclusivité.

Du contenu 24h/24

Pour accompagner ce Mondial XXL, beIN SPORTS mettra en place une chaîne entièrement dédiée à la compétition, disponible 24h/24 pendant toute la durée du tournoi, du 11 juin au 19 juillet 2026. Plus de 30 journalistes et 16 consultants seront mobilisés autour de l’événement.

La grille s’articulera autour de plusieurs émissions : « Club America » pour les soirées en direct avant et après les matchs, « Good Morning America » chaque matin pour résumer la nuit écoulée et « Mondial Replay » pour revenir sur les meilleurs moments de la compétition.

Des envoyés spéciaux au plus près des Bleus

La chaîne promet également une couverture renforcée de l’équipe de France avec le dispositif « beIN Bleus ». Des envoyés spéciaux suivront les Bleus au plus près tout au long du tournoi, depuis le camp de base jusqu’aux différents stades.

Pour faire vivre la compétition, le diffuseur qatari s’appuiera sur une importante équipe éditoriale. Parmi les présentateurs mobilisés figurent notamment Darren Tulett, Thomas Thouroude, Vanessa Le Moigne ou encore Claire Arnoux.

Côté consultants, la chaîne réunira plusieurs anciennes figures du football comme Marcel Desailly, Luis Fernandez, Omar Da Fonseca, Sonny Anderson ou Daniel Bravo.

Enfin, sur le digital, beIN SPORTS lancera aussi une nouvelle émission 100 % réseaux sociaux baptisée « Le Big Show », animée par Nico Colombien. Résumés, podcasts, highlights et contenus exclusifs viendront compléter le dispositif sur les différentes plateformes de la chaîne, qui revendique 38 millions de followers sur les réseaux sociaux.

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