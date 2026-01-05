Avec ses deux terrains de padel permanents installés au pied des pistes à Courchevel, Lacoste signe une activation premium entre sport, montagne et lifestyle, et affirme sa stratégie au-delà du tennis.

En installant deux terrains de padel permanents à Courchevel, Lacoste ne se contente pas de surfer sur la tendance du sport à la croissance la plus rapide au monde. La marque au crocodile signe une activation stratégique à la croisée du sport, du luxe et du lifestyle, dans l’un des environnements les plus iconiques des Alpes françaises.

Depuis le 20 décembre, la station de Courchevel s’est dotée de deux pistes de padel permanentes, situées à 1 850 mètres d’altitude, au pied du stade de slalom Émile-Allais, face à l’INEOS Club House. Une implantation ultra premium, au cœur du plus grand domaine skiable du monde, les Trois Vallées, qui place le padel au centre de l’expérience station.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lacoste (@lacoste)

Pensé par Courchevel Tourisme avec le soutien de la mairie et du Club des Sports, ce projet s’inscrit dans une logique claire : enrichir l’offre sportive quatre saisons et attirer une clientèle en quête d’expériences différenciantes. Ouverts tous les jours de 9h à 21h, les terrains sont accessibles aux vacanciers comme aux résidents, avec la possibilité de privatisation pour des événements ou animations sur mesure.

Conçu pour des conditions extrêmes

Sur le plan technique, l’installation a été conçue pour résister aux conditions extrêmes de la montagne. Grâce à une dalle chauffante alimentée par géothermie, la surface de jeu reste praticable toute l’année, tout en limitant l’empreinte énergétique. Un choix qui reflète les nouveaux enjeux environnementaux des stations alpines, contraintes de repenser leurs équipements face au changement climatique.

Pour Lacoste, cette opération dépasse largement la simple visibilité. Le naming des terrains s’accompagne du lancement imminent d’une collection textile co-brandée Courchevel x Lacoste, distribuée via le Club des Sports et plusieurs partenaires locaux. Un corner dédié sera également installé au restaurant INEOS, renforçant la présence de la marque dans les lieux de vie les plus premium de la station.

Une première pour Lacoste dans le padel

Surtout, il s’agit de la première incursion officielle de Lacoste dans l’univers du padel, après des décennies d’ancrage dans le tennis et le golf. Un choix cohérent, alors que le padel incarne un sport plus accessible, social et lifestyle, en parfaite adéquation avec l’ADN contemporain de la marque. En France, la discipline compte désormais près de 850 000 pratiquants, tandis qu’à l’échelle mondiale, plus de 35 millions de joueurs sont recensés.

En faisant entrer le padel en altitude, Lacoste confirme sa volonté d’accompagner les nouvelles pratiques sportives là où se joue aussi l’influence culturelle et expérientielle. À Courchevel, la marque ne vend pas seulement du sport : elle met en scène un art de vivre.

A lire aussi : Heineken devient partenaire global de Premier Padel dès 2026 et dévoile sa raquette-décapsuleur