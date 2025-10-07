Pour sa 17e édition, la TRANSAT CAFÉ L’OR Le Havre Normandie accueille 11th Hour Racing comme partenaire afin de promouvoir le développement durable et la mixité dans les quatre classes de bateaux présentes, au sein des équipages comme de leurs projets.

Le 26 octobre prochain, près de 150 skippers s’élanceront du Havre (Normandie) vers Fort-de-France (Martinique), avec une arrivée prévue à partir du 6 novembre. Grâce à cette organisation internationale à but non lucratif américaine, la course renforce ses engagements environnementaux et inclusifs.

Parmi les mesures phares : l’interdiction de rapatrier les bateaux par cargo après la course (sauf en cas de dommages majeurs), la suppression des plastiques à usage unique, l’installation de stations de remplissage d’eau et le compostage sur site.

Dans la même veine, 11th Hour Racing sera présente sur le site du village de la course, ouvert dès le 17 octobre au Havre. Ce dernier propose des animations interactives sur le climat, l’innovation dans la voile et la santé des océans :

L’Ocean Experience, soutenue par 11th Hour Racing, offrira par exemple une immersion multisensorielle dans les écosystèmes marins, avec des vidéos, des témoignages de skippers engagés pour la protection des océans et une exploration de la biodiversité des fonds marins.

Une autre section mettra en valeur le patrimoine naturel de la Martinique et retracera l’histoire de la culture du café dans les Caraïbes.

Bon à savoir