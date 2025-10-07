ibis – première marque hôtelière en France, membre du groupe Accor – annonce un parrainage de quatre ans du bateau de Café Joyeux.

Celui-ci verra les marques ibis – ibis, ibis Styles et ibis budget – soutenir le skipper Nicolas D’Estais et l’équipe de Café Joyeux dans leur aventure à travers l’Atlantique lors de la très attendue Transat Café L’Or, dont le départ sera donné au Havre le 26 octobre prochain.

Grâce au soutien d’ibis, Café Joyeux bénéficiera de ressources renforcées et d’une visibilité exceptionnelle pendant l’une des courses de voile les plus prestigieuses, tout en mettant en lumière la mission de Café Joyeux : promouvoir l’emploi et l’inclusion sociale des personnes en situation de handicap mental et cognitif.

À travers des activations créatives dans les hôtels et sur les réseaux sociaux, les abonnés des marques, voyageurs et communautés locales sont également invités à rejoindre l’aventure, à amplifier la sensibilisation et à participer à l’opération Joyeux encouragements, un mouvement collectif pour soutenir le skipper Nicolas d’Estais et son équipage.

Dans les faits, ce parrainage de longue durée se poursuivra lors de la Route du Café (2025), la Route du Rhum (2026), la Route du Café (2027) et le Vendée Globe (2028).