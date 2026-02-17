Un France-Angleterre version créateurs de contenus sera organisé le 23 mai prochain à Bordeaux. Concept hybride, casting de qualité et billetterie accessible : le Crunch Creator veut réinventer l’événement rugby.

Le 23 mai 2026, le Stade Atlantique Bordeaux Métropole accueillera un événement hybride entre sport et divertissement : le Crunch Creator. Imaginé par l’influenceur rugby Diego Sarthou (Djayson Karavane, 3,8 millions d’abonnés) et produit par l’agence bordelaise Ambission avec Côte Ouest (Groupe Sud Ouest), ce France-Angleterre version créateurs ambitionne de réunir jusqu’à 40 000 spectateurs.

Un concept sport-entertainment assumé

Le principe : une vingtaine de créateurs de contenus français et anglais, épaulés par d’anciens rugbymen, s’affrontent dans un format inédit. Dix joueurs par équipe, trois mi-temps de 20 minutes, pour un match pensé comme un show. Côté tricolore, on retrouvera notamment Artus, Lebouseuh, Ivan Bede, Paul Dena, Nogodi, Brutus ou encore Rivenzi. L’équipe sera coachée par Laurent Ferrères et Cédric Heymans. Les Anglais seront dirigés par le créateur Archie Curzon.

Trois partenaires et deux chaînes Twitch

Parmi les premiers partenaires annoncés, on retrouve le journal Sud Ouest, la Marine nationale ainsi que NOLT, qui sera l’équipementier des maillots des deux équipes. L’événement sera diffusé sur Twitch via les chaînes de Diego Sarthou et de Canal+, renforçant son positionnement digital native.

Des billets de 17 à 20 euros

La billetterie ouvre le mercredi 19 février à 12 heures, avec des tarifs accessibles compris entre 17 et 20 euros. Au-delà du match (coup d’envoi à 21 heures), un village d’animations ouvrira dès 18 heures autour du stade, avec activités et surprises, dans une logique d’expérience globale.

Un nouveau modèle économique ?

Avec ce Crunch Creator, Ambission et Diego Sarthou misent sur la puissance des communautés et l’influence pour créer un produit rugby nouvelle génération. Un test grandeur nature du modèle “creator-driven event”, à la croisée du sport, du live et du divertissement digital.

