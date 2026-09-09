Withings devient fournisseur officiel des équipes de France de basket. La marque française va notamment équiper les Bleus et les Bleues de ses balances connectées.

La technologie française s’invite dans la préparation des Bleus. Withings devient fournisseur officiel des équipes de France de basket dans le cadre d’un partenariat pluriannuel signé avec la FFBB. L’accord concerne à parts égales les sélections masculine et féminine.

Dans les prochains mois, les internationaux français seront notamment équipés de balances connectées Withings. Objectif : permettre au staff de suivre dans le temps leur composition corporelle, un indicateur important dans la préparation et le suivi des joueurs au cours d’une saison.

We’re thrilled to announce that @Withings becomes Official Supplier of the French National Basketball Teams. 🏀 Learn more: https://t.co/guErB0ZvXO pic.twitter.com/kfzEWjr3nC — Withings (@Withings) September 7, 2026

Boris Diaw, ancien ambassadeur de Withings

Ce partenariat prolonge une histoire déjà ancienne entre la marque et le basket. Boris Diaw, aujourd’hui manager général des Bleus, avait été ambassadeur de Withings dès 2015. L’entreprise a ensuite sponsorisé les New York Liberty en WNBA entre 2021 et 2024 et lancé une balance en édition spéciale pour les JO de Paris 2024.

Avec les équipes de France, Withings renforce désormais son exposition dans le sport de haut niveau, avec en ligne de mire les Jeux olympiques de Los Angeles 2028.

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