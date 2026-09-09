Poker52 s’associe à Avatarz pour décliner ses contenus en vidéo, audio et formats interactifs, tout en conservant une production éditoriale entièrement humaine.

Poker52 ajoute une nouvelle dimension à ses contenus. Le média spécialisé dans le poker s’associe à Avatarz pour transformer les sujets de son magazine en formats vidéo, audio et interactifs pensés pour le mobile et les réseaux sociaux.

Le dispositif repose sur deux avatars : un présentateur virtuel chargé d’introduire les sujets du magazine et un « couvreur » destiné aux grands rendez-vous du poker live. Le premier épisode (à découvrir ici) combine ainsi présentation des temps forts, analyse interactive d’une main et séquence terrain.

Médiatiser du contenu journalistique « d’une autre manière »

Poker52 insiste toutefois sur un point : les contenus restent écrits par sa rédaction, sans recours à l’IA pour l’écriture. « Cette expérience respecte le contenu des rédacteurs : elle ne remplace aucunement le travail éditorial, mais le médiatise d’une autre manière », explique Jérôme Schmidt, directeur de la publication.

Le format accompagnera désormais chaque numéro, avant de s’étendre à des rendez-vous hebdomadaires et aux grands tournois.

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