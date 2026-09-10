Rexona Argentina rend hommage à Lionel Messi avec la “GOAT Font”, une typographie gratuite dont chaque lettre reprend une trajectoire réelle du joueur.

Rexona a choisi une manière originale de célébrer la carrière internationale de Lionel Messi. En Argentine, la marque a lancé la “GOAT Font”, une typographie entièrement construite à partir des déplacements du joueur sous le maillot de l’Albiceleste.

Crochets, changements de direction ou courses en profondeur ont été transformés en caractères. Chaque lettre reprend ainsi la trajectoire d’une action réelle de Messi, sans que Rexona ne précise à quel match elle correspond. Un choix qui invite les supporters à retrouver eux-mêmes les séquences à l’origine des différents tracés.

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Disponible aussi en téléchargement

Plutôt que de simplement reprendre la signature du joueur, la marque s’appuie donc sur ce qui a façonné son identité sur le terrain : sa manière unique de se déplacer balle au pied.

Surtout, Rexona prolonge son activation au-delà d’une simple campagne publicitaire. La GOAT Font est disponible gratuitement en téléchargement et peut être utilisée par les fans pour créer leurs propres affiches, messages ou hommages. Une façon de transformer les gestes de Messi en véritable objet graphique.

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