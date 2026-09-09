À quelques jours du Grand Prix d’Espagne, Red Bull Racing a transformé une RB8 en véritable « rame » de métro pour la faire rouler sur les rails madrilènes.

Red Bull continue de transformer ses F1 en objets de communication spectaculaires. À l’approche du Grand Prix d’Espagne, organisé pour la première fois sur le nouveau circuit madrilène du Madring, l’écurie a fait rouler une RB8 de 2012 sur les rails du métro de Madrid.

Le projet, baptisé « Red Bull on Rails », a nécessité une adaptation complète de la monoplace championne du monde avec Sebastian Vettel. L’équipe Heritage de Red Bull Racing et le collectif espagnol Andtonic ont conçu des roues métalliques sur mesure, compatibles avec l’écartement des rails sans modifier la voiture ni l’infrastructure.

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Patrick Friesacher au volant

L’ancien pilote de F1 Patrick Friesacher a pris le volant de la RB8 pour parcourir plusieurs kilomètres sur le réseau madrilène, lors d’une fermeture temporaire du métro. Il a notamment traversé des zones proches de la station Estadio Metropolitano et plusieurs dépôts.

L’activation fait directement écho au retour de la Formule 1 à Madrid, 45 ans après le dernier Grand Prix disputé dans la capitale. Le nouveau Madring bénéficie d’ailleurs d’un accès direct en métro, un détail que Red Bull a transformé en campagne grandeur nature.

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