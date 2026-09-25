Après près de vingt ans sous pavillon Kita, le FC Nantes pourrait bientôt changer de propriétaire. Des investisseurs français et portugais seraient en négociations avancées pour racheter le club.

Un investissement de 10 millions d’euros en 2007, une vente qui pourrait approcher les 100 millions près de vingt ans plus tard. Selon L’Équipe, les discussions autour du rachat du FC Nantes sont entrées dans une phase très avancée.

Derrière le projet figureraient des investisseurs français et portugais, avec l’ancien agent portugais Paulo Tavares comme apporteur d’affaires, voire comme figure de proue du dossier. Les négociations auraient désormais dépassé le stade de la simple lettre d’intention.

« Ce n’est pas acheter, c’est faire fonctionner le club »

Propriétaire des Canaris depuis 2007, Waldemar Kita espérerait récupérer environ 100 millions d’euros pour céder un club qui ne possède pas de dettes. Alors que Télénantes évoquait une première fourchette de 30 à 40 millions d’euros, les propositions des repreneurs se rapprocheraient désormais des attentes de la famille Kita.

Relégué en Ligue 2 en mai dernier, le FC Nantes pourrait donc connaître un changement majeur dans les prochains mois. Waldemar Kita avait récemment confirmé disposer de trois propositions sérieuses, tout en prévenant qu’il ne souhaitait pas vendre à n’importe quelles conditions : « Ce n’est pas qu’acheter, c’est faire fonctionner le club. »

L’une de ces offres semble désormais avoir pris une longueur d’avance.

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