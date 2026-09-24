Nolt renforce ses ambitions dans le football avec Morgan Sanson. Le joueur de l’OGC Nice rejoint la marque comme ambassadeur, investisseur et head of football.

Ambassadeur, investisseur et même head of football. Morgan Sanson rejoint Nolt avec plusieurs casquettes pour accompagner le développement de la marque française dans le football.

Le milieu de terrain de l’OGC Nice participera notamment à la conception de futurs produits destinés aux joueurs amateurs comme professionnels. « Assurer un monde où la performance sportive et la durabilité peuvent coexister me rend très enthousiaste », écrit la marque sur ses réseaux sociaux.

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Une arrivée qui doit permettre à Nolt d’accélérer dans une discipline où la marque compte renforcer sa présence au cours des prochains mois.

Spécialisée dans les équipements sportifs conçus autour d’un modèle circulaire, elle dispose déjà d’une belle vitrine dans le football puisqu’elle équipe l’équipe de France de cécifoot, récemment sacrée championne du monde.

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Avec Morgan Sanson, Nolt entend désormais associer l’expérience du haut niveau à sa stratégie de développement produit.

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