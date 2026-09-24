TF1 Business Solutions ajoute Team Vitality à son portefeuille de licences. L’objectif : proposer aux annonceurs de nouvelles activations autour de l’esport et de son audience particulièrement jeune.

L’esport devient un nouveau terrain de jeu commercial pour TF1 Business Solutions. TF1 Licensing a signé un accord de représentation avec Team Vitality, avec l’objectif de développer des activations de marque à destination des annonceurs.

Le partenariat associe l’expertise de TF1 dans la valorisation de licences et la création d’expériences à la communauté de l’organisation française d’esport. Une première opération a déjà été imaginée avec TF1 Factory pour le constructeur automobile BYD, dont les détails doivent accompagner le lancement de cette nouvelle collaboration.

23 millions de fans à travers le monde

Fondée en 2013, Team Vitality revendique plus de 23 millions de fans et un reach annuel de 115 millions de personnes en 2025. Surtout, 84 % de son audience est âgée de 18 à 34 ans, un profil particulièrement recherché par les annonceurs.

L’organisation française vient également de terminer troisième de l’Esports World Cup 2026 organisée à Paris. Avec 48,31 millions d’heures visionnées, elle affirme avoir été le club le plus regardé de la compétition, tandis que son espace sur place a accueilli plus de 20.000 visiteurs.

A lire aussi : Team Vitality et Fulllife dévoilent un nouveau maillot pensé pour l’esport et le lifestyle