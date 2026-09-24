Topps renforce son partenariat avec Neymar. La star brésilienne signe un accord exclusif de plusieurs années autour des cartes, stickers et autres produits à collectionner.

Des autographes, des maillots portés en match et désormais une exclusivité de plusieurs années. Topps renforce son association avec Neymar Jr. en devenant son partenaire exclusif pour les cartes à collectionner, stickers et jeux de cartes.

L’accord permet à la marque de Fanatics Collectibles d’exploiter le nom et l’image du Brésilien sur ses produits, mais surtout de proposer des autographes exclusifs et des cartes intégrant des éléments de tenues portées par Neymar, notamment en match.

Le joueur apparaîtra prochainement dans plusieurs collections, dont 2025-26 Topps Dynasty UEFA Club Competitions et 2025-26 Topps Definitive Collection UEFA Club Competitions.

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« Transformer mon parcours en cartes »

« Pouvoir transformer une partie de mon parcours en cartes, stickers et objets de collection est une manière très spéciale d’éterniser ces souvenirs », explique Neymar.

Cette prolongation intervient alors que Topps accélère fortement dans le football. La marque a récemment annoncé de nouveaux accords avec la Premier League et la FIFA, tout en renouvelant son partenariat avec l’UEFA et en multipliant les collaborations avec différentes fédérations.

Avec Neymar, Topps sécurise surtout l’exclusivité d’une figure mondiale du football pour alimenter un marché des collectibles en plein développement international.

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