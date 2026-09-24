Un partenariat historique va prendre fin. Présent depuis 1994, Heineken laissera sa place à Stella Artois comme bière officielle des compétitions européennes de l’UEFA à partir de 2027.

L’un des partenariats les plus anciens de la Ligue des champions touche à sa fin. Après 33 ans aux côtés de la compétition, Heineken ne sera plus sa bière officielle à partir de la saison 2027-2028. Le groupe AB InBev récupère la catégorie avec sa marque Stella Artois.

À compter de juillet 2027, la bière belge sera associée à la Ligue des champions, mais également à la Ligue Europa et à la Ligue Conférence. Le partenariat doit courir jusqu’en 2033. Stella Artois bénéficiera notamment d’une visibilité sur les panneaux autour des terrains et à travers différentes campagnes publicitaires. Son ambassadeur international David Beckham devrait également occuper une place importante dans le dispositif.

200 millions d’euros par saison

Selon les informations rapportées par Le Figaro, les discussions entre AB InBev et l’UEFA avaient débuté dès octobre 2025 autour d’un contrat estimé à 1,2 milliard d’euros sur six ans, soit environ 200 millions d’euros par saison.

L’opération permet à AB InBev de renforcer encore son imposant portefeuille de sponsoring sportif. Le géant brassicole est déjà partenaire des Coupes du monde masculine et féminine de la FIFA et présent dans le tennis, notamment à Wimbledon, à Roland-Garros et à la Laver Cup.

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Pour Heineken, c’est une page ouverte en 1994 qui se refermera.

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