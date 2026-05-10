Dans un entretien accordé à L’Équipe, Maxime Saada tend de nouveau la main à la LFP pour distribuer Ligue 1+ dès 2026-2027, tout en défendant le rôle de Canal+ dans le financement du football français.

Le rapprochement entre Canal+ et Ligue 1+ n’est peut-être pas totalement enterré. Dans un long entretien accordé à L’Équipe, Maxime Saada a assuré que le groupe crypté restait favorable à la distribution de la plateforme de la Ligue dès la saison prochaine.

« Canal+ est favorable à distribuer Ligue 1+ dès la saison à venir », affirme le président du directoire du groupe, plusieurs mois après l’échec des négociations entre les deux parties. Le dirigeant assure même que l’accord négocié l’été dernier est toujours sur la table.

« Je ne veux plus entendre que Canal veut tuer la Ligue 1 »

Le patron de Canal+ réfute également les accusations selon lesquelles la chaîne chercherait à affaiblir le football français. « Je ne veux plus entendre que Canal veut tuer la Ligue 1 », insiste-t-il, rappelant que le groupe diffuse toujours le championnat dans près de 40 pays africains, en zones francophone et anglophone.

Selon Maxime Saada, Canal+ demeure « l’un des principaux financeurs du championnat », avec un investissement doublé auprès de la LFP sur ces marchés internationaux.

Ligue 1+ : « Un échec économique »

Le dirigeant estime néanmoins que Ligue 1+ reste aujourd’hui « un succès éditorial mais un échec économique ». Avec environ un million d’abonnés, la plateforme ne générerait qu’un peu plus de 100 millions d’euros de revenus annuels nets selon ses calculs, loin des ambitions initiales.

Canal+ continue malgré tout de se positionner comme un partenaire stratégique potentiel, notamment pour accompagner la croissance de Ligue 1+ après la récupération de l’intégralité des neuf matches de championnat dès la saison prochaine.

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