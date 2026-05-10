L’ASM Clermont Auvergne et l’Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes organiseront cet été un concert symphonique inédit au stade Marcel-Michelin de Clermont-Ferrand.

Le ballon ovale va laisser place aux violons au stade Marcel-Michelin. Le 3 juillet prochain, l’antre de l’ASM Clermont Auvergne accueillera un concert symphonique géant organisé avec l’Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes (ONAURA), dans un format totalement inédit pour une enceinte de Top 14.

Jusqu’à 100 musiciens et choristes investiront la pelouse clermontoise sous la direction du chef d’orchestre autrichien Thomas Zehetmair. Près de 10.000 spectateurs sont attendus pour cette soirée qui mêlera les univers du rugby et de la musique classique.

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Vivaldi, Beethoven et bien d’autres

Au programme : Les Quatre Saisons de Vivaldi puis la célèbre Neuvième Symphonie de Beethoven et son « Ode à la joie », dans une scénographie spécialement pensée pour transformer le stade en vaste scène à ciel ouvert.

“Faire résonner la musique classique dans un lieu aussi emblématique que le stade Marcel-Michelin est un geste artistique fort et symbolique”, explique Xavier Omerin, président de l’orchestre, dans les colonnes du Parisien.

« La musique classique a sa place partout, y compris là où on ne l’attend pas. »

L’ASM voit également dans cette initiative une façon d’élargir l’usage du stade. « Le stade est historiquement un lieu de passion et de rassemblement. L’ouvrir à la musique classique, c’est lui donner une nouvelle dimension culturelle », souligne Benoît Vaz, directeur général du club, auprès du quotidien national.

Avis aux intéressés, il reste des billets disponibles sur la boutique en ligne du club auvergnat à partir de 25 euros.

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