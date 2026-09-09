Après 17 ans de collaboration, ASICS devient partenaire-titre du Marathon de Paris. Dès 2027, l’épreuve prendra le nom d’ASICS Marathon de Paris pour sa 50e édition.

Un nouveau nom pour une édition symbolique. À partir de 2027, le Marathon de Paris deviendra officiellement l’ASICS Marathon de Paris. L’équipementier japonais renforce ainsi considérablement son engagement auprès d’un événement dont il est partenaire depuis 17 ans.

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ASICS succédera ainsi à Schneider Electric, sponsor-titre de l’épreuve depuis 2013. Pendant plus d’une décennie, le groupe avait associé son nom au marathon dans une stratégie mêlant visibilité B2B, engagements RSE et hospitalité client.

Le passage à ASICS marque donc aussi un changement de profil : le naming revient désormais à une marque directement issue de l’univers du running.

Ce nouveau contrat pluriannuel débutera à l’occasion de la 50e édition, programmée le 4 avril 2027. ASICS compte y déployer sa philosophie « Un esprit sain dans un corps sain », avec une identité visuelle renouvelée et une nouvelle signature : « La Joie court les rues ».

Les dossards seront désormais tirés au sort

« Devenir namer du Marathon de Paris est une immense source de fierté pour ASICS », souligne Eddy Ferhi, directeur marketing d’ASICS France.

Autre changement majeur : face à une demande supérieure au nombre de places disponibles, les dossards grand public seront désormais attribués par tirage au sort. Les premiers résultats seront communiqués à partir du 1er octobre.

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