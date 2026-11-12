Le Paris Saint-Germain annonce un partenariat avec Bentley Motors jusqu’en 2028. Le constructeur britannique rejoint les partenaires officiels du club, avec des activations prévues autour du luxe et du football.

Le Paris Saint-Germain accueille une nouvelle marque de prestige parmi ses partenaires. Le club parisien officialise un accord avec Bentley Motors, qui devient partenaire officiel de son équipe professionnelle masculine jusqu’en 2028, dans la catégorie des véhicules de luxe.

Cette collaboration, conclue pour les deux prochaines saisons, rapproche deux marques internationales qui souhaitent capitaliser sur leurs univers respectifs : le football, l’automobile haut de gamme et le savoir-faire.

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Au programme, des initiatives créatives, des produits et des expériences exclusives destinés à leurs communautés. Ces activations doivent notamment prendre vie tout au long de la saison et lors des soirs de match, même si leurs modalités précises n’ont pas encore été dévoilées.

Paris, « capitale mondiale du luxe »

« Cette collaboration témoigne de la capacité du Club à fédérer autour de son projet des marques iconiques, qui partagent notre ambition et nos valeurs », souligne Richard Heaselgrave, Chief Revenue Officer du PSG.

De son côté, Christophe Georges, membre du directoire de Bentley chargé des ventes et du marketing, met en avant le rayonnement de Paris, « capitale mondiale du luxe, de la culture et de la créativité ».

La durée de l’accord est fixée à 2028, mais les deux partenaires n’ont communiqué aucun montant financier concernant cette nouvelle association.

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